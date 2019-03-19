C 70-летней историей в будущее! (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В этом году Гарадагскому цементному заводу Holcim, основанному в 1949 году, исполняется 70 лет. На юбилейном мероприятии, проводимом в рамках концепции «70 лет истории с будущим», большое количество ценных гостей вместе с партнерами Holcim Azerbaijan выразили самые теплые пожелания и поздравления компании, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.

Руководство Holcim Azerbaijan выступило перед гостями и подробно рассказало о достижениях компании, ее политике, ценностях и планах на будущее.

«Holcim Azerbaijan, который в течение всех этих 70 лет является пионером инноваций будет всегда стараться внести свой вклад в производство высококачественной продукции для проектов, которые окажут положительное влияние на экономику страны. Давайте вместе создадим фундамент завтрашнего дня! », - сказал генеральный директор Holcim Azerbaijan Фредерик Гумбал.

Завод, известный в советское время как бренд «Гарадаг Цемент», сегодня работает как Holcim Azerbaijan, который является одним из самых передовых поставщиков решений для наиболее инновационного производства клинкера и цемента. Благодаря его мировому опыту и качеству продукция завода была использована в реализации стратегических и инфраструктурных проектов с использованием цемента, производимого и поставляемого Holcim Azerbaijan. Международный аэропорт Гейдара Алиева, Бакинский порт на Аляте, Crystal Hall, Бакинский олимпийский стадион, перекресток Кероглу, административные здания SOCAR, SOFAZ и AZERSU, Новый бульвар, новые станции Бакинского метрополитена и Бакинский судостроительный завод - одни из лучших примеров проектов, реализованных с цементом продукция. Завод обладает значительными возможностями для производства широкого ассортимента цементной продукции для мастеров, а также для стратегических и инновационных проектов.

Но главная ценность для Holcim Azerbaijan - это его сотрудники. В дружном и профессиональном коллективе, прошедшем многолетний опыт, молодые сотрудники, а также пожилые сотрудники с более чем сорокалетним опытом работы работают в среде сотрудничества. Эта устойчивая командная работа предоставляет прекрасную возможность для роста профессионального персонала. Вот почему десятки сотрудников Holcim Azerbaijan работают в нескольких странах по всему миру, как внутри компании, так и за ее пределами. Помимо славной истории своего персонала, у Holcim Azerbaijan есть и грустная история. Семеро из сотрудников Holcim Azerbaijan стали шахидами в защиту нашей родины.

Основываясь на международном опыте и удовлетворенности клиентов, компания также производит различные продукты на основе гидравлики. Производимые дорожные закрепители используются как в дорожной инфраструктуре внутри страны, а также в странах региона. Holcim Azerbaijan также предлагает новые решения в сфере управления отходами.

Строим фундамент завтрашнего дня!

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