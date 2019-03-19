С 7 апреля все рейсы AZAL в Стамбул будут выполняться в новый аэропорт

19 марта 2019 14:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с закрытием аэропорта «Ататюрк», начиная с седьмого апреля 2019 года, все рейсы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в Стамбул будут выполняться в новый аэропорт (Istanbul New Airport), сообщает во вторник Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Отметим, что в рамках летнего расписания на 2019 год (с 31 марта по 26 октября), "Азербайджанские авиалинии" выполняют три рейса в день по маршруту Баку-Стамбул-Баку, а в период с первого мая по шестое октября – четыре рейса в день.

Новый аэропорт расположен в районе Арнавуткёй европейской части Стамбула, в 35 километрах от центра города. Аэропорт обслуживают несколько автобусных маршрутов, а к 2020 году на территории аэропорта ожидается открытие станции метро.

Трансферные пассажиры, уже приобретшие авиабилеты, не испытают неудобств с пересадкой, так как и рейсы других авиакомпаний, ранее выполняющиеся в аэропорт «Ататюрк», будут осуществляться из нового аэропорта Стамбула.

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