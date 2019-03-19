В Азербайджане реализуют проект развития маркетинга в сфере женского предпринимательства

19 марта 2019 21:35 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Госкомиссия Азербайджана о задержанном в Армении жителе Газаха
Общество 22:41
В Азербайджане пресечена попытка контрабанды очередной крупной партии героина
Происшествия 22:41
Али Инсанов не осознает тяжесть своей прежней ошибки и даже готов вновь ее повторить - Али Ахмедов
Политика 20:54
Kapital Bank принял участие в очередной международной конференции
Финансы 17:57
Завершилась "Неделя кибербезопасности", организованная компанией Microsoft (ФОТО)
ИКТ 17:48
Азербайджан значительно сократил импорт медикаментов из Грузии
Бизнес 17:39
Лента новостей
Пожар в общежитии в Баку, жильцы эвакуированы
Происшествия 22:57
В Тегеране загорелся самолет с пассажирами на борту
Общество 22:48
Дедушка дедушки нашего дедушки: в Баку отметили юбилей известного актера (ФОТО)
Культура 22:46
Госкомиссия Азербайджана о задержанном в Армении жителе Газаха
Общество 22:41
В Азербайджане пресечена попытка контрабанды очередной крупной партии героина
Происшествия 22:41
В Азербайджане пенсионеры получили пенсии за март
Финансы 22:41
Спецэффекты от кукол LOL в Баку (ВИДЕО)
Культура 22:40
В Узбекистане могут снизить цену на газ почти в два раза
Бизнес 22:38
Войска минобороны Узбекистана получили новую военную технику
Бизнес 22:09