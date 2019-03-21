"Вейселоглу" прокомментировала введение финансовой санкции со стороны минналогов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Группа компаний "Вейселоглу" прокомментировала введение финансовой санкции со стороны министерства по налогам Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

“В местной прессе распространилась информация о том, что министерство по налогам оштрафовало компанию "Вейселоглу". В связи с этим хотим заявить, что во всех компаниях, входящих в Группу компаний "Вейселоглу", были осуществлены оперативные налоговые проверки, связанные с обязательной маркировкой товаров акцизными марками, оформлением трудовых договоров с работниками и управлением наличными деньгами. Однако при проверке по указанным направлениям в деятельности компании не было выявлено отклонений. Так, все трудовые договоры работников компании, учетные документы, связанные с количеством всех товаров, находящихся на складах, принадлежащих компании, а также товаров, подлежащих обязательной маркировке акцизными марками, и оборотом наличных денег, были в порядке", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время проверки на все вопросы и запросы, предъявленные сотрудниками налоговых органов, вовремя были даны ответы и предоставлены соответствующие документы.

"Хотелось бы отметить, что в период проведения проверок и после них налоговые сотрудники неоднократно положительно высказывались о том, что наши работы, связанные с налоговым учетом, были организованы в соответствии с законодательством на высоком уровне, и отмечали, что ставили нас в пример другим компаниям, в которых проводились проверки. Основной причиной этого является то, что наша компания ответственно подошла к призыву уважаемого господина министра Микаила Джаббарова о том, что 2018 год является годом перехода к прозрачности, и осуществила серьезные работы в этом направлении. Однако в начале 2019 года, как было указано, нашей компании был выписан штраф. Наша компания, посчитав этот штраф необоснованным, не приняла его, и в связи с этим незамедлительно обратилась с жалобой в министерство по налогам. Одновременно с подачей жалобы были предоставлены и все документы, связанные с налоговым учетом, доказывающие необоснованность указанного штрафа. В настоящее время наша жалоба рассматривается министерством по налогам. Мы надеемся, что в ближайшее время министерством будет доказана наша правота и вынесено справедливое решение. В том числе, указанная в статье информация о случаях уклонения поставляемых на продажу товаров от налогообложения, также не соответствует действительности. При проведении проверок в этом направлении нами были предоставлены все необходимые документы, затребованные сотрудниками налоговых органов, фактов уклонения поставляемых на продажу товаров от налогообложения выявлено не было", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, "Вейселоглу" приветствует все шаги, предпринимаемые соответствующими государственными структурами в направлении прозрачности, и полностью их поддерживает.

"Сегодня наша Группа компаний продолжает свою активность в этом направлении. Компания "Вейселоглу" за долгие годы своей деятельности всегда поддерживала налоговую политику нашей страны, в соответствии с законодательством и в рамках закона сотрудничала с налоговыми органами, проводящими эту политику", - говорится в сообщении.