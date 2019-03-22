Белорусский эксперт о потенциальных сферах расширения сотрудничества с Азербайджаном

22 марта 2019 19:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Беларусь и Азербайджан обладают мощным научно-техническим, технологическим и производственным потенциалом, который необходимо активно использовать для развития двустороннего сотрудничества, сказал Trend в пятницу белорусский экономист Антон Гуревич.

По его словам, на сегодня Азербайджан и Беларусь имеют реальные возможности и потенциал для расширения сотрудничества в сфере высоких технологий.

Эксперт отметил, что Беларусь заинтересована в реализации совместных проектов с Азербайджаном на взаимовыгодных условиях, и как следствие этого, стороны тесно сотрудничают в области машиностроения, в частности по расширению сборочных площадок для белорусских тракторов МТЗ и автомобилей МАЗ, которые уже работают в Азербайджане.

Азербайджан является одним из важных и надежных экономических партнеров Беларуси, а в двусторонней торговле участвует более 250 предприятий, осуществляющих поставки по сотням товарных позиций, сказал Гуревич.

"Больше сорока азербайджанских компаний являются дилерами и дистрибьюторами белорусских предприятий в Азербайджане", - добавил он.

По его словам, параллельно усиливается взаимодействие в сферах производственной кооперации и услуг, в инвестиционной области. "Сегодня есть проекты с участием азербайджанского бизнеса в Беларуси, связанные с созданием деловых центров, социальной инфраструктуры и прочее. Между тем я считаю, что наши страны могли бы усилить сотрудничество в сферах транспорта, туризма и производственной кооперации», - сказал эксперт.

По оценкам Гуревича, обеим сторонам могло бы принести выгоду создание совместных технопарков, а также расширение экспорта по поставкам производственной продукции в другие страны.

(Автор: Матанат Насибова)

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