Беларусь, Грузия и Азербайджан обсудят возможность контейнерных перевозок по ж/д между их столицами

22 марта 2019 17:34 (UTC+04:00)

Беларусь, Грузия и Азербайджан проработают вопрос о возможности организации железнодорожных контейнерных перевозок по маршруту Тбилиси - Баку - Минск. Такое решение было принято во время пятого заседания межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций, передает Trend.

Заседание проходило с 19 по 22 марта в Грузии. От белорусской стороны в его работе принял участие заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.

"Итогом встречи стало решение сторон проработать вопрос формирования разовой судовой партии для доставки в Грузию водным транспортном в прямом сообщении, а также решение о проработке Грузией совместно с Азербайджаном и Беларусью возможности организации железнодорожных контейнерных перевозок по маршруту Тбилиси - Баку - Минск (с учетом осуществления контейнерных перевозок в сообщении Тбилиси - Баку - Тбилиси)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В целом же была отмечена положительная тенденция роста грузовых перевозок между Беларусью и Грузией. Так, в 2018 году суммарный объем перевозок составил 94 тыс. т, что на 10,6% больше уровня 2017 года. Увеличился по сравнению с предыдущим годом и объем внешней торговли транспортными услугами - на 27,6% до $16,4 млн. Экспорт услуг вырос на 25,9% до $12,5 млн, импорт - на 33,2% до $3,9 млн.

Вместе с тем стороны подчеркнули важность дальнейшего расширения и углубления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в области транспорта и логистики.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан значительно увеличит добычу газа
Энергетика 17:00
Фикрет Садыхов: Провокационные заявления Пашиняна подтверждают его неготовность к переговорам с Азербайджаном
Точка зрения 16:00
В Азербайджане в прошлом году начали действовать более 12,5 тыс. новых предприятий и организаций
Общество 15:44
Есть широкий потенциал для еще большего развития связей между Азербайджаном и Аргентиной - Мамедъяров (ФОТО)
Политика 15:23
Испанская компания будет производить нефтегазодобывающие установки в Азербайджане
Энергетика 14:14
Компания из ОАЭ продлила контракт на участие в морских операциях в Азербайджане
Энергетика 14:07
Лента новостей
США расширили санкции в отношении Ирана
США 18:30
Трамп считает, что Демократическая партия США становится все более левой и радикальной
США 18:10
Минэкологии Азербайджана призвало к рациональному использованию питьевой воды
Общество 17:37
Ким Чен Ын может приехать в Россию с визитом до лета
Россия 17:21
Азербайджан значительно увеличит добычу газа
Энергетика 17:00
В Мозамбике, Зимбабве и Малави из-за циклона погибли более 430 человек
Другие страны 16:40
В Азербайджане завершена выплата адресной соцпомощи за март
Общество 16:25
Трамп считает, что торговое соглашение с Китаем уже очень близко
США 16:24
Подписание распоряжений о помиловании в Азербайджане - наглядный пример заботы государства о гражданах - депутат
Политика 16:21