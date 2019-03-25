Объем перевалки грузов из CША и Израиля через порты Турции в феврале достиг почти 5 млн тонн

25 марта 2019 10:39 (UTC+04:00)

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