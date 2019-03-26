Меткомбинат Узбекистана признан "Лидером бизнеса СНГ"

26 марта 2019 10:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) Узбекистана получил почетную награду "Лидер бизнеса СНГ" по итогам 2018 года в рамках Международного экономического форума "СНГ: цифровая экономика – платформа интеграции", сообщает Trend во вторник со ссылкой на узбекские СМИ.

Мероприятие было организовано Деловым центром экономического развития СНГ при поддержке Исполнительного комитета Содружества независимых государств. В нем приняли участие более 1500 делегатов из 32 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В составе делегации Узбекистана участие в форуме принял директор Центрального ремонтно-механического завода АГМК Сергей Ларионов. Почетную награду ему вручил председатель Исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Комбинат получил награду за достигнутые в 2018 году результаты по наращиванию объемов производства, увеличению темпов роста, модернизации и реконструкции производства.

"Сегодня на АГМК проводится масштабная работа по модернизации и реконструкции производства, реализуются многочисленные инвестиционные проекты, направленные на наращивание объемов производства, снижение себестоимости продукции, увеличение экспортного потенциала. Вся эта работа была заметно активизирована с передачей государственной доли в доверительное управление иностранной компании SFI Management Group", – рассказал Сергей Ларионов.

По его словам, высокая оценка заслуг многотысячного трудового коллектива на престижном международном форуме в Москве является ярким подтверждением, что руководство предприятия и страны в целом проводит умелую инвестиционную политику, устанавливает долгосрочные партнерские отношения и взаимовыгодное сотрудничество на пространстве СНГ.

Напомним, что Алмалыкский горно-металлургический комбинат является единственным производителем меди в Узбекистане. Предприятие выпускает рафинированную медь, металлический цинк, молибден, свинцовый концентрат и другую продукцию.

На долю АГМК приходится порядка 90 процентов производства серебра и 20 процентов золота в стране. С августа 2018 года государственная доля в предприятии передана в доверительное управление иностранной компании SFI Management Group.

Комбинат планирует в 2018-2025 годах осуществить семь инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 663 миллионов долларов.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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