Саудовский лоукостер запустит прямые авиарейсы в Баку

БАКУ /Trend/ - Ведущий лоукостер Саудовской Аравии - Flynas, планирует начать осуществлять полеты в Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на электронную газету Al-Zawya, авиакомпания объявила о планах запуска новых международных полетов в летний сезон.

Flynas будет выполнять прямые рейсы из Эр-Рияда в Баку, Батуми, Тбилиси, Вену, Трабзон и Сараево. Также будут предложены прямые рейсы из Джидды в Трабзон и Тбилиси, из Даммама - в Тбилиси и Баку, а также из Эль-Касима - в Трабзон и Баку.

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