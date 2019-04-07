В Азербайджане планируют внедрить систему распознавания лиц в финансовом секторе

7 апреля 2019 13:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в течение 2019 года ожидается реализация проекта по созданию системы распознавания людей посредством сличения их лиц с фотографией в документах, сказал в среду Trend глава компании Audatex Azerbaijan Закир Керимзаде.

Программа разработана компанией Digidentity. Глава компании отметил, что эта система уже работает в таких странах как Дания, Нидерланды, США. В качестве примера, Керимзаде назвал Великобританию, где этой программой пользуются налогоплательщики при сдаче отчета по налогам.

Как отметил Керимзаде, система распознает личность человека, проверяя удостоверение личности гражданина, а затем фотография в удостоверении сверяется с самим человеком. При наличии сходства, система открывается.

Глава компании отметил, что эта программа может быть очень полезна в Азербайджане. В частности, Керимзаде отметил актуальность программы для банковских структур, например при открытии банковских счетов. Также это может быть полезно для налоговой системы для идентификации налогоплательщиков. Крайне важным Керимзаде считает внедрение этой программы в систему Обязательного медицинского страхования (ОМС).

В 2015 году данная платформа управления идентификацией была внедрена в государственные органы Нидерландов, в том числе использовалась налоговой и таможенной администрацией и системой образования, для проверки личности голландских резидентов в Интернете. В 2015 года платформа была использована для аутентификации около 200 миллионов раз 12 миллионами граждан. Также система привязана к национальному идентификационному номеру Нидерландов (номер обслуживания граждан). С 2006 года программа является обязательной при подаче налоговых форм в электронном виде.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter:@1nasirzade

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