Внешнеторговая палата Германии в Баку презентовала книгу о возможностях экономики Азербайджана

9 апреля 2019 10:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Германо-азербайджанская внешнеторговая палата представила в Баку книгу Marketing Analysis Azerbaijan 2019, сообщает во вторник Trend.

Как сказал на презентации книги исполнительный директор германо-азербайджанской внешнеторговой палаты Тобиас Бауманн, в книге собрана информация о стадиях развития разных секторов экономики Азербайджана.

"Мы потратили около двух лет на этот проект и результаты нас радуют", - сказал Бауманн.

Исполнительный директор отметил, что в книге также уделяется внимание азербайджано-германским связям и их развитию.

В свою очередь, глава отдела анализа рынка и связи палаты Нигяр Байрамлы предоставила короткую информацию о книге. По словам Байрамлы, книга охватывает 14 секторов экономики Азербайджана.

"В книге рассказывается о текущих тенденциях и проектах, а также о возможностях для экономики Германии", - сказала она.

Отметим, что по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Германией в 2018 году составил 1,44 миллиарда долларов. Свыше 780 миллионов долларов пришлись на экспорт азербайджанской продукции в Германию.

До сегодняшнего дня инвестиции Германии в экономику Азербайджана достигли 555,8 миллиона долларов. В Азербайджане сегодня работает свыше 200 компаний с немецким капиталом.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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