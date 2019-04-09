Мы живем, мы создаем, мы верим в будущее! (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Развитие навыков для детей с особыми потребностями и их интеграция в общество является актуальной проблемой. Хотя первые шаги в этом направлении были сделаны, но говорить об успешности процесса еще рано. Эта программа должна иметь интегрированный подход. В дополнение к социальной защите этих детей, а также их внедрению программ по адаптации их в общество очень важно вовлечение и поддержка родителей.

Общественная организация помощи детям-инвалидам «Мушвиг» применяет этот подход уже много лет. В рамках реабилитационных программ большое внимание уделяется развитию творчества. Дети в Центре Мушвиг активно участвуют в различных театральных фестивалях и выставках.

Holcim Азербайджан, выступая в качестве партнера в этих программах, поддерживает организацию Мушвиг уже более 20 лет. Стратегия Holcim по корпоративной социальной ответственности (КСО) заключается в содействии решению социальных проблем в обществе. Как часть мирового лидера LafargeHolcim, компания поставила цель улучшить благосостояние общества и людей, что нашло отражение в целях устойчивого развития на 2022 и 2030 годы. «Мы должны заботиться о каждом гражданине нашего общества и дети, нуждающиеся в особой заботе, должны иметь равные возможности с другими детьми. Проекты реализованные Нolcim в области образование, здравоохранение, инфраструктура внесут положительный вклад в устойчивое развитие страны», - сказал Фредерик Гимбал, генеральный директор Holcim Азербайджан.

Сегодня Holcim Азербайджан и Общественное объединение помощи детям-инвалидам «Мушвиг» отмечают 20-летие совместного сотрудничества. В связи с этим дети Центра выступили с концертом для работников цементного завода Holcim. Выступая на мероприятии, руководитель общественной организации Валида Аббасова отметила: «Одним из важнейших вопросов является забота и внимание к детям с особыми потребностями, раскрытие их творческого потенциала. И на протяжении многих лет Holcim оказывал свою помощь нашему центру и всегда поддерживал его. Центр раскрывает навыки детей и создает возможности, позволяющие им управлять собой в будущем. Демонстрируя свое творчество и участвуя в культурной жизни страны дети ломают существующие стереотипы и предрассудки в обществе». Мероприятие понравилось как маленьким гостям, так и сотрудникам Holcim.

Holcim является членом группы LafargeHolcim, в которой представлен в 80 странах, а общая численность персонала составляет 80 000 человек. LafargeHolcim является одной из ведущих компаний в мире с более чем 180-летним опытом производства цемента, готовых бетонных изделий и заполнителей.

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