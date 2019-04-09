Закрытие Пакистаном воздушного пространства вынудило UzAirways увеличить время полетов

БАКУ/Trend/ - Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" была вынуждена увеличить продолжительность полетов в Юго-Восточную Азию на 1,5 - 3 часа по некоторым направлениям из-за закрытия пакистанского воздушного пространства для коммерческих рейсов, сообщает Trend со ссылкой на узбекские авиалинии.

В "Узбекистон хаво йуллари" заверили, что полеты продлены до возобновления обычного расписания.

Изменения коснулись регулярных рейсов в Амритсар, Дели, Мумбаи, Куала-Лумпур, Сингапур и Бангкок, маршрут которых обычно проходит над Афганистаном, Пакистаном и Индией.

Все рейсы в /из Амритсара, Дели, Мумбаи, Куала-Лумпура, Бангкока и Сингапура были перенаправлены для выполнения полетов над воздушным пространством Туркменистана, Ирана и Омана, что добавило два-три часа к нормальному времени полета.

Перелеты в/из Куала-Лумпура, Бангкока и Сингапура осуществляются через Лаос, Китай и Казахстан, что увеличивает время в пути на полтора-два часа.

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