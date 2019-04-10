В Азербайджане создадут сеть структур «Друзья МСБ»

10 апреля 2019 17:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Формируемая в Азербайджане сеть «Друзья малого и среднего бизнеса» («Друзья МСБ») – один из важных стратегических проектов Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана. Агентство работает в регионах посредством этих структур.

В настоящее время друзья МСБ действуют уже в 11 районах Азербайджана, оказывая услуги предпринимателям не только на своей территории, но одновременно и в близлежащих районах. В целом, планируется создание сети из 60 структур «Друзья МСБ» с охватом 10 экономических регионов страны, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

Об этом на, третьем региональном форуме на тему «Роль предпринимательства в развитии регионов», прошедшем при организационной поддержке Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (НКПА) в Агстафинском районе, рассказал «Друг МСБ» из Гянджи Анар Алиев.

В мероприятии участвовали: главы исполнительной власти из разных регионов, представители министерства налогов, Государственного таможенного комитета, Государственного рекламного агентства, Агентства пищевой безопасности, Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при министерстве труда и социальной защиты населения, центра анализа экономических реформ и коммуникаций, а также предприниматели, работающие в регионе.

Алиев рассказал о концепции «Друга МСБ», об услугах, которые эти структуры оказывают предпринимателям, об их деятельности в различных регионах страны, а деятельности структур, которые, еще только подразумеваются в будущем. Он также отметил, что друзья МСБ в регионах своей ответственности оказывают услуги субъектам микро, малого и среднего бизнеса в непосредственном контакте, работают по определению потенциальных возможностей и реализации их инициатив развития, создания новых субъектов МСБ, защиты их прав и сопровождению на всех этапах развития.

Докладчик отметил, что, кроме сети «Друзей МСБ», Агентство также создаст «Дома МСБ», функции которых, будут заключаться в предоставлении услуг предпринимателям в едином пространстве. В настоящее время идет работа по созданию первого дома МСБ в Баку. С введением в эксплуатацию сети домов МСБ, а также формирования иных механизмов содействия, у Агентства значительно расширятся возможности для оказания услуг представителям малого и среднего бизнеса.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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