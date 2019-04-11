Еще одна российская авиакомпания планирует начать полеты в Азербайджан

11 апреля 2019 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Smartavia летом планирует начать полеты в Азербайджан. Об этом, как сообщает в четверг Trend со ссылкой на российские СМИ, сказала коммерческий директор Smartavia Светлана Родионова

Она отметила, что в летнем расписании авиакомпания будет выполнять полеты по более чем 60 маршрутам, по 18 из них авиакомпания будет летать из «Пулково».

Среди новых направлений также будут Владикавказ, Минеральные воды, Геленджик. Также авиакомпания планирует увеличить частоту рейсов в грузинские города Тбилиси и Батуми и начать осуществлять рейсы в Ростов и Уфу.

«Также авиакомпания, в рамках своей маршрутной сети, свяжет Симферополь, Анапу и Сочи с другими городами России. Кроме того, авиакомпания планирует летать и в Турцию», - добавила Родионова.

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