Пакистан может открыть прямой рейс Исламабад-Баку (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Пакистан рассматривает возможность открытия прямого рейса Исламабад-Баку.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд на азербайджано-турецко-пакистанском форуме в Баку.

"Это поспособствует развитию туризма и увеличению туристического потока в обеих странах", - сказал посол.

В свою очередь, президент Ассоциации промышленников и предпринимателей Турции (TÜMSİAD) Яшар Доган отметил, что братство между тремя странами имеет исторические корни. Он добавил, что объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Турцией составляет 30 миллиардов долларов.

Доган также отметил важную роль малого и среднего предпринимательства в экономике каждой страны. По его мнению, необходимо сделать все возможное для развития предпринимательства между странами.

Глава пакистанского офиса Ассоциации предпринимателей и промышленников Турции (TÜMSIAD) Чундари Анис Игбал отметил, что данный форум позволит расширить торговые связи и увеличить товарооборот между тремя странами.

"Считаю, что такие форумы необходимо проводить ежегодно по очереди в каждой стране. Первый такой форум мы решили организовать в Азербайджане", - сказал он.

Отметим, что с 11 по 13 апреля в Баку проходит Азербайджано-турецкий-пакистанский форум, на котором представлены более 50 стендов.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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