Хикмет Гаджиев: Азербайджану и Китаю еще многое предстоит сделать для развития двусторонней торговли

12 апреля 2019 12:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджану и Китаю еще многое предстоит сделать для развития двусторонней торговли.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в интервью China Daily сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Развиваются двусторонние отношения двух стран: от политического диалога на высоком уровне, экономического и торгового сотрудничества до энергетики, образования, культуры и гуманитарной сферы», - сказал Гаджиев.

Он отметил, что азербайджанские компании активно участвуют в продовольственных и сельскохозяйственных выставках в Китае для продвижения своей продукции, поскольку китайский рынок является одним из крупнейших рынков в мире с огромными возможностями.

Азербайджан направил делегацию на первую Китайскую международную выставку импорта в Шанхае в ноябре прошлого года.

«Такая выставка чрезвычайно важна и дает Азербайджану возможность выйти на китайский рынок и установить контакты с китайскими компаниями», - сказал Гаджиев, добавив, что прошлогоднее мероприятие было чрезвычайно полезным для Азербайджана и помогло трейдерам понять потребности китайского рынка.

Гаджиев считает, что предстоит еще многое сделать для развития двусторонней торговли, поскольку у обеих стран очень хорошие отношения.

Компании из Китая и Азербайджана участвуют в проектах нефтехимической промышленности, и две страны могут также сотрудничать в других стратегических областях, таких как энергетика и коммуникации, добавил он.

Гаджиев отметил, что, по данным за 2018 год, Азербайджан в прошлом году посетили 15 тысяч туристов из Китая. «Мы стремимся сделать больше, чтобы привлечь больше туристов [из Китая] в ближайшие годы», - сказал он.

Гаджиев также подчеркнул важность обмена опытом в сфере образования между двумя странами, добавив, что Китай направляет студентов изучать язык в Азербайджан и наоборот.

«Мы с нетерпением ожидаем увеличения числа студентов, потому что видим, что они могут играть роль гуманитарного моста между нашими странами», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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