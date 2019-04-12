Президент AZAL встретился с мэром Батуми (ФОТО)

12 апреля 2019 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку с рабочим визитом находится мэр города Батуми Лаша Комахидзе, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

В рамках визита мэр Батуми 12 апреля встретился с президентом AZAL Джахангиром Аскеровым.

На встрече стороны выразили удовлетворение открытию с 14 июня текущего года прямых регулярных рейсов азербайджанским лоукостером Buta Airways.

По словам Джахангира Аскерова, полеты по маршруту Баку-Батуми будут совершаться два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям. Батуми станет вторым направлением лоукостера в Грузию, ежедневные рейсы выполняются также в столицу страны – Тбилиси.

Кроме того, в Тбилиси также выполняет прямые рейсы авиакомпания AZAL, отметил Джахангир Аскеров. По его словам, увеличение числа рейсов между Азербайджаном и Грузией расширит контакты бизнес-сообщества, поток туристов, в целом будет способствовать развитию межрегионального сотрудничества.

В свою очередь, Лаша Комахидзе высоко оценил достижения Азербайджана в сфере гражданской авиации. Мэр Батуми подчеркнул, что Азербайджан и Грузия являются стратегическими партнерами во всех направлениях, в том числе в транспортной сфере.

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