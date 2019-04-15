Национальный авиаперевозчик Азербайджана презентовал в Эр-Рияде новые направления в Саудовскую Аравию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана провел в Эр-Рияде презентацию под названием «Азербайджан глазами сокола», на котором были представлены новые направления ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в ряд городов Саудовской Аравии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на авиакомпанию.

На мероприятии приняла участие делегация AZAL во главе с вице-президентом Эльдаром Гаджиевым, представители правительства двух стран, дипломатического корпуса, средств массовой информации и др.

Широкой аудитории были представлены современные туристические возможности организации отдыха и досуга в Азербайджане, в том числе пляжного, горнолыжного, медицинского и исторического туризма.

На мероприятии был продемонстрирован презентационный видеоролик «Азербайджан глазами сокола», посмотреть который можно по ссылке https://youtu.be/sSbPtfSrC58

Участникам мероприятия была предоставлена информация об инфраструктуре гражданской авиации Азербайджана. Гости также смогли оценить кулинарные шедевры нашей страны.

Выступая на мероприятии, вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев отметил, что благодаря постоянному вниманию и поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева гражданская авиация нашей страны добилась больших успехов. В прошлом году «Азербайджанские Авиалинии» подтвердили престижный статус 4-звездочного авиаперевозчика и по версии британского агентства Skytrax были названы лучшей региональной авиакомпанией в Центральной Азии и Индии.

По его словам, Международный аэропорт Гейдар Алиев получил высокое международное признание, удостоившись со стороны компании Skytrax максимального пятизвездочного статуса, став девятым аэропортом мира с такой оценкой. Международный аэропорт Гейдар Алиев является безусловным лидером региона в сфере пассажирских и грузовых авиаперевозок.

«Наши народы имеют друг с другом общее религиозно-культурное наследие, общие духовные ценности. Открытие новых направлений, а также упрощенный визовый режим позволят заметно увеличить туристический поток и деловые связи между двумя странами» - отметил Эльдар Гаджиев.

Отметим, что AZAL открывает много новых регулярных и чартерных рейсов в арабские страны, шесть из них в Саудовскую Аравию – Эр-Рияд, Даммам, Джидду, Медину, Бурайду (Эль-Касим) и Эль-Хуфуф.

Рейсы в Саудовскую Аравию будут выполняться на современных самолетах Airbus A319/320 и E190 согласно следующему графику:

Баку-Джидда-Баку – по понедельникам (с 8 апреля);

Баку-Медина-Баку – по средам (с 5 июня);

Баку-Даммам-Баку – по пятницам (с 7 июня);

Баку-Эр-Рияд-Баку – по понедельникам (с 10 июня);

Баку-Эль-Хуфуф-Баку – по воскресеньям (с 9 июня);

Баку-Бурайда (Эль-Касим)-Баку – расписание уточняется.

Саудовская Аравия также известна как «страна двух святынь» — легендарных Медины и Мекки, куда съезжаются мусульмане со всего мира во время паломничества (хаджа). Саудовская Аравия также манит ценителей экскурсионного отдыха возможностью оценить невиданную роскошь, полюбоваться самобытными архитектурными ансамблями и погрузиться в удивительную атмосферу Востока.

Для приобретения авиабилетов на регулярные рейсы можно обращаться на официальный сайт авиакомпании www.azal.az, на чартерные рейсы – в офисы продаж генерального агента AZAL – туристической компании Silk Way Travel. Круглосуточный колцентр: (+994 12) 598 88 80, e-mail: callcenter@azal.az. Обращения в письменном виде можно также направлять по WhatsApp: (+994 70) 437 40 82.

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