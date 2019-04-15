Посредством портала Azexport из Азербайджана в Индию будет экспортироваться шерсть

БАКУ /Trend/ - Крупнейший импортер шерсти в Индии “NaT IN” будет закупать азербайджанскую шерсть посредством интернет портал Azexport, сообщает Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

В рамках делового визита директора индийской компании “NaT IN” в Баку, состоялась встреча с директорами ведущих азербайджанских производителей овечьей шерсти: ООО “Fərhad -91” и ООО “Дружба”, у которых технические показатели толщины волокон составляют 25-29 и 29-34 микрон.

В ходе встречи было заключено первичное соглашение между индийской компанией и местными производителями на поставку пяти тысяч тонн азербайджанской овечьей шерсти в Индию.

Отметим, что индийская компания “NaT IN” больше 35 лет занимается импортом шерсти в Индию из таких стран как Новая Зеландия, Сирия, Греция, Испания, Италия, Египет, а также из других 17 стран.

Отметим, что ресурс Azexport (www.azexport.az) создан согласно распоряжению главы государства «О создании единой базы данных товаров, производимых в Азербайджане» от 21 сентября 2016 года.

Задача портала, которым управляет Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, заключается в представлении информации о товарах азербайджанского происхождения и предоставлении выгодной платформы для их продажи на внешних и внутренних рынках.

Официальный курс на 15 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter:@1nasirzade

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