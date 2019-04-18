В Азербайджане посредством "единого окна" выданы 17 разрешений для стройобъектов, не требующих экспертизы

БАКУ /Trend/ - С 21 февраля по сегодняшний день в рамках "единого окна" поступили 22 обращения, связанных с выдачей разрешений на строительные объекты, не требующие проведения экспертизы.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал директор департамента международных связей и информационных технологий Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Руфат Махмуд.

По его словам, на 17 из этого числа обращений госкомитетом были даны положительные заключения, и направлено разрешение в электронном формате в рамках "единого окна".

Директор департамента сказал, что эти обращения, на которые были даны положительные заключения госкомитета, поступили как от юридических, так и физических лиц.

Руфат Махмуд отметил, что единая электронная система "единое окно" была создана при совместном участии Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

(Автор: Матанат Насибова)

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