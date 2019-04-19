В Азербайджане заложен фундамент совместного с Ираном завода по производству автобусов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Гаджигабульском промышленном квартале состоялась церемония закладки совместного азербайджано-иранского завода по производству автобусов и грузовых автомобилей, сообщает Trend.

На церемонии закладки приняли участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр промышленности, шахт и торговли Рза Рахмани.

Завод по производству автобусов и грузовых автомобилей будет построен компанией ООО «Azermash Senaye», учредителями которой являются Azermash (25 процентов) и Kartal Az (75 процентов).

Стоимость проекта составляет десять миллионов евро. На первом этапе производственная мощность составит 500 автобусов и грузовых автомобилей в год, на втором – увеличится вдвое.

Завод обеспечит работой до 200 человек. Ориентировочная стоимость автобусов, которые будут производиться на заводе, составит 135-200 тысяч евро, грузовиков – 70-90 тысяч евро.

(Автор: Эльнур Багышов)

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