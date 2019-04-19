В Баку пройдет III Глобальный форум в поддержку оздоровительного туризма

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пройдет III Глобальный форум в поддержку оздоровительного туризма.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), на предстоящем форуме, посвященном развитию оздоровительного туризма в Азербайджане будут обсуждаться насущные вопросы и проблемы в сфере туристической индустрии.

По информации источника, форум пройдет под лозунгом « Глобальное здоровье для всех».

"Это масштабное мероприятие, которое направлено на поддержку оздоровительного туризма, в рамках которого ожидается участие 150 представителей туристической сферы, бизнеса. На мероприятии ожидается выступление представителей различных государственных ведомств Азербайджана, а также депутатов Милли Меджлиса", - отметили в Конфедерации.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Талех Агавердиев)

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