Иран предложил Азербайджану создать комитет по совместным проектам

19 апреля 2019 14:18 (UTC+04:00)

ГАДЖИГАБУЛ /Trend/ - Иран предложил Азербайджану создать комитет для решения вопросов, связанных с совместными проектами.

С этим предложением выступил находящийся в Азербайджане министр промышленности, шахт и торговли Ирана Реза Рахмани, сообщает в пятницу Trend.

В беседе с журналистами министр отметил, что создание подобного комитета станет следующей ступенью в развитии отношений двух стран.

Рахмани поблагодарил министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева за проведение встречи на высоком уровне. Министр высоко отметил интенсивность развития отношений между двумя странами в различных сферах, выразив уверенность в укреплении дальнейших отношений.

Инвестиции в совместные проекты, по словам Рахмани, принесут обеим странам большую выгоду. В частности, он также отметил важность открытия железной дороги Газвин-Решт-Астара в рамках международного транспортного коридора “Север-Юг”.

Отметим, что в рамках двухдневного визита иранского министра были обсуждены вопросы по транспортно-транзитным отношениям, энергетики, нефте-газовой сферы и торговым отношениям. В пятницу Рахмани вместе с азербайджанским коллегой принял участие в открытии совместного азербайджано-иранского завода по производству автобусов и грузовых автомобилей.

(Авторы: Хейраддин Насирзаде, Эльнур Багышов)

Twitter: @1nasirzade

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