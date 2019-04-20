США поддерживают реформы в Азербайджане - посол

20 апреля 2019 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан достиг большого прогресса в проведении реформ.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в кулуарах образовательной выставки «Alumni Fair» в Баку.

«Мы поддерживаем усилия Азербайджана в проведении реформ. Азербайджан еще молодая страна, еще многое предстоит сделать. Страна достигла большого прогресса в этой сфере. Мы поддерживаем реформы правительства в экономической, социальной сферах и в области гражданского общества»,- сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова. Талех Агавердиев)

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