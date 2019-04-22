Как отразился выход из EITI на добывающей промышленности Азербайджана?

22 апреля 2019 07:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С выходом из Инициативы прозрачности в добывающих отраслях (EITI) Азербайджан не только сохранил, но и укрепил свою позицию, сообщили Trend в Государственном нефтяном фонде Азербайджана (SOFAZ) .

В фонде сказали, что несмотря на ранние пессимистичные прогнозы сторонних экспертов, разных представителей общества и не очень оптимистично настроенных международных организаций касательно того, что выход Азербайджана из Инициативы может негативно сказаться на проектах, осуществляемых в нефтегазовом секторе совместно с ведущими международными организациями, в частности на "Шах Дениз", Азербайджан не только сохранил, но и укрепил свою позицию.

"Азербайджан доказал свою приверженность прозрачности и подотчетности вне зависимости от того, является ли членом той или иной международной организации. И благодаря этому, сегодня Азербайджан продолжает уверенно шагать вперед совместно с известными добывающими компаниями, представленными в нашей стране", - отметили в SOFAZ.

После того, как Азербайджан в марте 2017 года объявил о выходе из Инициативы прозрачности в добывающих отраслях, в стране была создана Комиссия по прозрачности в добывающей сфере по указу Президента Ильхама Алиева.

"Данное решение главы государства и работа, проведенная в соответствии с указом, были особо оценены со стороны Всемирного банка (ВБ), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатского банка развития (АБР) и ряда других серьезных международных организаций", - сказали в SOFAZ.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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