В бутике GLAMPIRE Time Pieces прошло мероприятие "Образование в сфере люксового гостеприимства" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 апреля в бутике GLAMPIRE Time Pieces прошло мероприятие, посвященное теме «Образование в сфере люксового гостеприимства», сообщает в понедельник Trend.
Glampire Time Pieces - это мультибрендовый часовой бутик. В бутике представлены всемирно известные швейцарские часовые бренды: Breguet, Blancpain, Harry Winston, Jaquet Droz, Glashutte Original, Omega, официальным дистрибьютором которого является Italdizain Group.
Мероприятие было организовано компанией Prime Education и на нем со своими презентациями приняли участие представители топовых университетов Glion İnstitute of Higher Education и Les Roches совместно с журналом The M.O.S.T и часовым бутиком Glampire Time Pieces.
Университеты Glion и Les Roches готовят лидеров для широкого спектра отраслей, таких как бизнес, финансы, люксовый сервис, кулинарное искусство, организация мероприятий, спортивное гостеприимство и туризм.
Каждый год более 100 международных компаний посещают эти университеты в поисках работников. Студенты этих университетов открывают для себя уникальный подход к обучению через практические занятия и стажировку в ведущих компаниях по всему миру.
На мероприятии были затронуты темы:
- Различие между стандартным и люксовым подходом к сервису
- Основные нужды клиентов люксовых бутиков с точки зрения опыта в люксовой сфере
- Цели, которые ставит перед собой бутик, предоставляя премиум сервис своим клиентам и создавая с ними эмоциональную связь
-Основные качества работников, которые представители люксовых брендов хотят видеть
- Презентация ведущих университетов данной сферы – университетов Glion İnstitute of Higher Education и Les Roches
Всем гостям была предоставлена возможность задать представителям этих университетов свои вопросы.
Мероприятие прошло на высшем уровне и помогло присутствующим ознакомиться более детально с тем, как добиться успеха сфере люксового менеджмента.
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