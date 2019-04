В бутике GLAMPIRE Time Pieces прошло мероприятие "Образование в сфере люксового гостеприимства" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 апреля в бутике GLAMPIRE Time Pieces прошло мероприятие, посвященное теме «Образование в сфере люксового гостеприимства», сообщает в понедельник Trend.

Glampire Time Pieces - это мультибрендовый часовой бутик. В бутике представлены всемирно известные швейцарские часовые бренды: Breguet, Blancpain, Harry Winston, Jaquet Droz, Glashutte Original, Omega, официальным дистрибьютором которого является Italdizain Group.

Мероприятие было организовано компанией Prime Education и на нем со своими презентациями приняли участие представители топовых университетов Glion İnstitute of Higher Education и Les Roches совместно с журналом The M.O.S.T и часовым бутиком Glampire Time Pieces.

Университеты Glion и Les Roches готовят лидеров для широкого спектра отраслей, таких как бизнес, финансы, люксовый сервис, кулинарное искусство, организация мероприятий, спортивное гостеприимство и туризм.

Каждый год более 100 международных компаний посещают эти университеты в поисках работников. Студенты этих университетов открывают для себя уникальный подход к обучению через практические занятия и стажировку в ведущих компаниях по всему миру.

На мероприятии были затронуты темы:

- Различие между стандартным и люксовым подходом к сервису

- Основные нужды клиентов люксовых бутиков с точки зрения опыта в люксовой сфере

- Цели, которые ставит перед собой бутик, предоставляя премиум сервис своим клиентам и создавая с ними эмоциональную связь

-Основные качества работников, которые представители люксовых брендов хотят видеть

- Презентация ведущих университетов данной сферы – университетов Glion İnstitute of Higher Education и Les Roches

Всем гостям была предоставлена возможность задать представителям этих университетов свои вопросы.

Мероприятие прошло на высшем уровне и помогло присутствующим ознакомиться более детально с тем, как добиться успеха сфере люксового менеджмента.

