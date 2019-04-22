В Казахстане пройдет четвертая Генассамблея Союза тюркских университетов

22 апреля 2019 16:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Четвертая Генассамблея Союза тюркских университетов будет организована Университетом Ахмета Яссави, действующим председателем Университета Союза, и состоится 24 апреля 2019 года в Туркестанской области Казахстана, сообщает Trend со ссылкой на пресс-релиз Союза тюркских университетов Тюркского Совета.

В ходе Генассамблеи будут присутствовать представители 18 университетов-членов Союза из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, делегаты Студенческого совета, сотрудники секретариата Тюркского совета.

Венгрия также впервые примет участие в Генассамблеи направив представителя от Сегедского университета.

Стороны выступят с докладами, озвучив свои взгляды и предложения относительно будущей деятельности Союза, в период их председательства, и рассмотрят «дорожную карту» на 2019 год.

В ходе Ассамблеи также состоятся обсуждения последних событий, касающихся «Программы обмена Орхун», новых заявок на членство, «Вторых спортивных игр Союза тюркских университетов» и «Фестиваля культуры и искусства тюркского мира».

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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