Бакинский порт сможет принимать больше грузов

22 апреля 2019 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После полного завершения строительства, Бакинский международный морской торговый порт станет крупнейшим на Каспии.

Об этом, как передает Trend, в понедельник сказал советник генерального директора по транспортировке Бакинского порта Турал Алиев на IV Международном форуме SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия» в Баку.

Советник гендиректора отметил, что в будущем грузоперевалочный потенциал Бакинского международного морского торгового порта будет доведен до 25 миллионов тонн в год.

Алиев также отметил важность Свободной торговой зоны (СЭЗ), строящейся в поселке Алят, куда войдет и Бакинский порт. Он добавил, что СЭЗ играет важную роль в диверсификации экономики.

"Создание СЭЗ может способствовать привлечению иностранных инвесторов, создать новые рабочие места, развить экономику не только страны, но и региона", - сказал Алиев.

Отметим, что грузоперевалочный потенциал Бакинского порта в рамках первой фазы составляет 15 миллионов тонн, в том числе 100 тысяч контейнеров в год. Семь причалов из 12 существующих обслуживают сухогрузы, два причала – паромы, еще два причала - суда типа Ro-Ro и Ro-Pax. Еще один причал используется для обслуживания флотилии порта.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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