Экономика Нахчыванской Автономной Республики выросла на 0,8%

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2019 года объем ВВП Нахчыванской Автономной Республики (НАР) составил 535,97 миллиона манатов, что на 0,8 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике НАР.

По данным отчета, ВВП на душу населения в отчетный период составил 1 174 манатов, увеличившись за год на 1,5 процента.

Наибольшая доля ВВП была сформирована за счет сферы промышленности – 31,4 процента.

Объем производства промышленной продукции в НАР вырос на 1,2 процента, составив 246,51 миллиона манатов, сельскохозяйственной продукции – на 2,4 процента, до 28,53 миллиона манатов, грузоперевозок в транспортном секторе – на 2,3 процента, 3,43 миллиона манатов, объем оказанных услуг в сфере связи и информации – на 3,3 процента, на 13,1 миллиона манатов.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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