Баку примет VI ежегодную Каспийскую техническую конференцию

БАКУ/Trend/ - Общество инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) с 16 по 18 октября 2019 года проведет шестую Каспийскую техническую конференцию в Баку, сообщает в среду Trend. Мероприятие, где принимающей стороной выступает ведущая нефтегазовая компания Каспийского региона SOCAR, состоится в отеле Fairmont Baku, Flaming Towers.



В ходе конференции, посвященной теме «Цифровая трансформация: создание возможностей для будущего», будут рассмотрены изменения в нефтегазовой отрасли в Каспийском регионе и во всем мире через призму опыта и лучших практических решений, представляемых региональными и мировыми отраслевыми профессионалами.



Собрав на форум специалистов нефтегазовой отрасли, представляющих международные и национальные нефтяные компании, представителей правительства, регуляторов, инновационные организации и студентов, Каспийская конференция предоставит возможность проведения дискуссий и обсуждений в рамках насыщенной и многоплановой технической программы. Кроме того, делегаты получат возможность наладить новые профессиональные связи, познакомится с новыми технологиями и отраслевыми идеями, обсуждения и обмена опытом.



Программа конференции будет включать в себя три основные панельные сессии высокого уровня: «Прошлое, настоящее и будущее», «Устойчивое развитие, рост и прибыль» и «Талант и человеческий фактор нового поколения», а также несколько исследовательских технических сессий, охватывающих такие темы, как: «Бурение и завершение», «Описание и динамика резервуаров», «Оборудование, инженерия и проекты», «Здоровье, безопасность, окружающая среда и социальная ответственность», «Производство и операции», «Управление и информация».

Конференции оказана поддержка со стороны ряда ведущих игроков нефтегазовой отрасли Каспийского региона, включая TOTAL, Tengizchevroil, Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes, a GE company. При этом SPE продолжает политику сотрудничества с другими нефтегазовыми ассоциациями, имея поддержку Американской Ассоциации Нефтяных Геологов (AAPG), Azərbaycan Neftçi Geoloqları Cəmiyyəti (ANGC), EAGE Азербайджан, Общества геофизиков-разведчиков (SEG) и Национального геофизического комитета Азербайджана (AMGK).



Для получения дополнительной информации о VI ежегодной Каспийской технической конференции SPE пройдите по следующей ссылке: http://go.spe.org/_ctc2019.



Об Обществе инженеров нефтегазовой промышленности (SPE): это некоммерческая профессиональная ассоциация, члены которой связаны с добычей и разработкой энергоресурсов. SPE предоставляет свои услуги свыше 156 тысяч членов в 154 странах мира. Общество является ключевым источником технических знаний, связанных с нефтегазовой добычей и разработкой, и предлагает комплекс услуг по публикациям, проведению мероприятий, учебных курсов и предоставлению онлайн-ресурсов на сайте www.spe.org.

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