В Азербайджане разрабатывается пятилетний план по развитию пенсионной системы

БАКУ /Trend/ - В минтруда и социальной защиты населения Азербайджана с участием приглашенных из Нидерландов консультантов всемирно известной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) проходит семинар по разработке пятилетнего плана развития пенсионной системы в стране.

Как сообщили Trend в министерстве, Анар Керимов, замминистра труда и социальной защиты населения, проинформировал участников об успешной программе реформ в социальной сфере под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, важных шагах, предпринятых для дальнейшего улучшения благосостояния населения.

Замминистра также отметил, что одними из основных направлений социальной политики, осуществляемой в стране за прошедший период, явились укрепление и расширение охвата системы социального обеспечения. Керимов подчеркнул, что в сфере пенсионной системы, охватывающей 13 процентов населения, или 1,3 миллиона граждан, достигнут значительный прогресс. Он отметил, что реформы, осуществленные на основе поручений главы государства, поспособствовали увеличению размера пенсионных выплат, а также создали возможность для использования инноваций в управлении и оказании услуг в данной области.

По его словам, с начала года в стране действует автоматизированный порядок назначения пенсий, а также осуществляется расширение проактивных услуг на другие сферы системы социального обеспечения.

Замминистра отметил, что подготавливается пятилетний план, охватывающий последующие реформы и шаги в пенсионной системе. При его подготовке изучаются рекомендации международных экспертов в этой области. Он также выразил уверенность в важности и плодотворности консультаций в этой сфере с экспертами PwC.

Повестка семинара включает в себя обсуждения существующей пенсионной системы, пенсионных реформ, проведенных за прошедший период, будущего развития пенсионной системы, а также консультации по основным приоритетам нового 5-летнего плана.

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