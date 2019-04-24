Азербайджан начинает сотрудничество с нидерландскими компаниями в сфере грузоперевозок

24 апреля 2019 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный морской торговый порт начал сотрудничество с компаниями, действующими в городе Венло провинции Лимбург Нидерландов, считающейся одним из транспортных и логистических узлов Европы, сообщает в среду Trend со ссылкой на порт.

Это предусмотрено меморандумом взаимопонимания, подписанным руководством Бакинского порта, провинции Лимбург и нидерландских компаний.

Документы подписаны в том числе представителями компаний Cabooter Group, SMART Logistics Centre, Лимбургской компании развития и инвестиций, Greenport Venlo, KLG Europe, Совета развития Северного Лимбурга, Компании бизнес-хаба Азербайджан - Нидерланды и Университета прикладных наук Фонтис.

Генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Талех Зиядов после церемонии подписания отметил, что эти соглашения позволят привлечь в Бакинский порт нидерландские и европейские компании.

Также стороны достигли предварительного согласия осуществить в начале мая тестовые перевозки контейнеров по маршруту Венло-Стамбул-Баку-Китай. Был обсужден вопрос открытия в Венло европейского представительства Бакинского порта. В рамках договоренности специалисты порта также будут проходить обучение и практику в Венло.

(Автор: Азад Гасанли)

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