В Баку прошли бизнес-тренинги с участием специалистов AccessBank в сфере маркетинга

24 апреля 2019 20:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - AccessBank поддержал проект по развитию женского предпринимательства в Азербайджане «От профессии к бизнесу», сообщили в среду Trend в Ассоциации по развитию женского предпринимательства.

По информации источника, проект нацелен на поддержку женского предпринимательства в рамках Стратегической дорожной карты Азербайджана.

«Проект разработан членами Ассоциации по развитию женского предпринимательства и направлен на формирование предпринимательского мышления среди лиц, начинающих свой бизнес. В рамках проекта предусмотрены тренинги, на которых предоставляется подробная информация о ведении бизнеса, составлении бизнес-планов и т.д.», - сказали в Ассоциации.

Там же отметили, что накануне в тренинговом центре AccessBank были проведены тренинги для 60 студентов разных профессий с участием ведущих специалистов банка в сфере маркетинга.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Талех Агавердиев)

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