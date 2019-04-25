Льготное финансирование бизнеса в Баку и окрестных поселках достигло 600 млн манатов

25 апреля 2019 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня предприниматели в Баку и окрестных поселках по линии Фонда развития предпринимательства (ФРП) Азербайджана получили льготных кредитов на 600 миллионов манатов.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал на деловом форуме в поселке Мардакан Хазарского района Баку заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

Как отметил замминистра, с начала этого года предприниматели в Баку и окрестных поселках получили льготных кредитов на 33,7 миллиона манатов. Эти средства были на реализацию 215 инвестиционных проектов общей стоимостью в 145,7 миллиона манатов.

Сегодня в рамках делового форума предприниматели получили льготных кредитов на 10,7 миллиона манатов. Эти средства будут направлены на финансирование проектов в сферах животноводства, птицеводства, создание современных тепличных комплексов и другие проекты. Предусматривается, что в рамках этих проектов будет открыто около 300 новых рабочих места.

В рамках форума был посещен современный тепличный комплекс в поселке Зира Хазарского района, который был построен по линии выделенных льготных кредитов Фонда.

ФРП был создан при министерстве экономики Азербайджана в 1992 году.

Официальный курс на 25 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Строительство микротоннеля в рамках TAP в Италии идет с опережением графика
Энергетика 10:42
Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали
Финансы 10:26
Строительство греческой части TAP почти завершено
Энергетика 10:14
Валттери Боттас об изменениях аэродинамики болида Формулы 1
Азербайджан 09:27
Азербайджан перейдет на новую модель е-правительства
Бизнес 24 апреля 21:00
Азербайджанская компания увеличит объемы услуг в области ИТ
Бизнес 24 апреля 20:27
Лента новостей
В марте порты Турции приняли свыше 4 тысяч судов
Бизнес 11:19
В Абшеронском районе будут перебои в электроснабжении
Общество 11:17
Казахстан опубликовал курс доллара к тенге по итогам утренних торгов
Финансы 11:11
В Тегеране алыча продается почти за $100
Общество 11:09
Тегеран подтвердил поддержку Мадуро в политическом кризисе в Венесуэле
В мире 11:09
Активисты природоохранной организации блокировали вход на Лондонскую фондовую биржу
В мире 11:01
Католические церкви Шри-Ланки закроют до улучшения ситуации с безопасностью
В мире 10:58
Венгрия изучает в Туркменистане частные инвестпроекты
Бизнес 10:52
Деловые круги Австрии заинтересованы в создании СП в Туркменистане
Бизнес 10:47