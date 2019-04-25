Льготное финансирование бизнеса в Баку и окрестных поселках достигло 600 млн манатов (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:42)

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня предприниматели в Баку и окрестных поселках по линии Фонда развития предпринимательства (ФРП) Азербайджана получили льготных кредитов на 600 миллионов манатов.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал на деловом форуме в поселке Мардакан Хазарского района Баку заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

Как отметил замминистра, с начала этого года предприниматели в Баку и окрестных поселках получили льготных кредитов на 33,7 миллиона манатов. Эти средства были на реализацию 215 инвестиционных проектов общей стоимостью в 145,7 миллиона манатов.

Сегодня в рамках делового форума предприниматели получили льготных кредитов на 10,7 миллиона манатов. Эти средства будут направлены на финансирование проектов в сферах животноводства, птицеводства, создание современных тепличных комплексов и другие проекты. Предусматривается, что в рамках этих проектов будет открыто около 300 новых рабочих места.

В рамках форума был посещен современный тепличный комплекс в поселке Зира Хазарского района, который был построен по линии выделенных льготных кредитов Фонда.

ФРП был создан при министерстве экономики Азербайджана в 1992 году.

Официальный курс на 25 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.