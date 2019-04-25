В Азербайджане запускается производство полиэтиленовых покрытий

25 апреля 2019 12:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг в бакинском поселке Мехеммеди состоится тестовый запуск завода по производству полиэтиленовых покрытий. Об этом, как сообщает Trend, сказал журналистам директор завода Бахтияр Нагиев.

Директор завода отметил, что первая продукция будет поставлена на рынки в течение десяти дней.

По его словам, ежегодно планируется производить семь тысяч тонн продукции, из которых на местном рынке будет реализовываться 3,5 тысяч тонн. Оставшуюся часть планируется поставлять на зарубежные рынки, в частности Россию и страны Центральной Азии.

Нагиев отметил. Что завод был построен за счет льготных кредитов на общую сумму в 3,5 миллиона манатов, выданных Фондом развития предпринимательства.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нацбанк Казахстана продал часть гособлигаций Азербайджана
Финансы 12:06
AzerTelecom и China Telecom подписали стратегический меморандум о взаимопонимании в рамках программы Digital HUB (ФОТО)
ИКТ 12:00
В Азербайджане разрабатывается пятилетний план по развитию пенсионной системы
Бизнес 11:57
Международный аэропорт Гейдар Алиев назван лучшим по версии Sky Travel Awards (ФОТО)
Бизнес 11:46
Строительство микротоннеля в рамках TAP в Италии идет с опережением графика
Энергетика 10:42
Льготное финансирование бизнеса в Баку и окрестных поселках достигло 600 млн манатов
Бизнес 10:42
Лента новостей
В Японии подтвердили создание искусственного кратера на астероиде Рюгу
В мире 12:56
Блюз солнечного бакинского ветра в весенней Москве (ФОТО)
Культура 12:54
В Баку 52-летнюю женщину сбила машина
Происшествия 12:48
На севере Турции закрыт аэропорт
Турция 12:44
Азер Рзазаде с успехом дебютировал на сцене Большого театра России (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 12:43
Обнародованы детали переговоров президента Турции и США
Турция 12:36
Найдено тело женщины, утонувшей в реке в Сальянском районе
Происшествия 12:36
Израиль предупредил об угрозе новых терактов на Шри-Ланке
В мире 12:31
В автобусном парке в Баку взорвалась шина, тяжело пострадал монтировщик
Происшествия 12:29