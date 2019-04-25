Китай и Узбекистан могут довести объем товарооборота до $10 млрд

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Председатель КНР Си Цзиньпин провели сегодня в Пекине встречу, сообщает Trend в четверг со ссылкой на МИД Узбекистана.

На встрече лидеры обсудили вопросы диверсификации и увеличения товарооборота между двумя странами до 10 миллиардов долларов, перспективы укрепления взаимодействия в области привлечения инвестиций, инноваций и технологий в экономику Узбекистана, выработки новых совместных проектов сотрудничества в различных сферах.

Также особое внимание было уделено развитию транзитного и транспортно-коммуникационного потенциала региона.

По словам Мирзиёева, Узбекистан полностью поддерживает инициативу "Пояса и пути", поэтому готов внести практический вклад в его реализацию.

Си Цзиньпин отметил, что внимание, уделяемое в Узбекистане участию в форуме "Один пояс - один путь", свидетельствует о высоком уровне отношений между двумя странами. "Достигнуто и последовательно реализуется множество соглашений. Уверен, что у узбекско-китайского сотрудничества светлое будущее. Участие и инициативы Ташкента будут способствовать всестороннему углублению взаимовыгодного сотрудничества Китая с Узбекистаном и ЦА", - сказал Председатель КНР.

В ответ Мирзиёев пригласил Си Цзиньпина также посетить Узбекистан и поздравил Председателя КНР и весь китайский народ с приближающейся знаменательной датой – 70-летием со дня образования Китая.

Напомним, что Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24-27 апреля находится в Китае с рабочим визитом по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина. Узбекский лидер примет участие в мероприятиях II Международного форума "Один пояс — один путь".

На форум приедут более 40 глав государств и правительств, руководители международных и региональных организаций. Стороны обсудят вопросы экономического сотрудничества, продвижение "зеленой" экономики и инноваций, реализацию приоритетных инфраструктурных проектов в регионе.

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