ЗАО “AzerGold” провело очередную акцию озеленения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25-го апреля ЗАО “AzerGold” на территории месторождения Човдар в Дашекесанском районе провело очередную акцию посадки деревьев, приуроченную к Международному Дню Земли, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

В рамках мероприятия на территории площадью в 1 га было посажено около 300 саженцев фруктовых деревьев, таких как яблони, груши, сливы, ореховых деревьев и фундука. Основной целью акции, в которой приняли участие около 100 сотрудников ЗАО, являлось внесение вклада в осуществляемые в стране озеленительные мероприятия, а также поддержка охраны окружающей среды и экологического баланса.

Отметим, что это вторая за апрель акция озеленения, реализованная Акционерным Обществом «AzerGold». 17-го апреля текущего года на месторождении Човдар также было посажено до 200 саженцов различных деревьев.

Отметим, что охрана окружающей среды является одним из четырех основных компонентов политики корпоративной социальной ответственности ЗАО “AzerGold”. В рамках осуществляемых в этом направлении мероприятий, по сей день на территории площадью в 17 га было посажено более 8 тыс. деревьев и кустарников.

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