Какой будет инфляция в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана сохранил на стабильном уровне прогнозы по инфляции в 2019 году.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на пресс-конференции в Баку.

По словам Рустамова, по ожиданиям ЦБА, инфляция составит около четырех процентов (+/- два процента).

Как отметил глава ЦБА, проведенные в реальном секторе мониторинги показали, что инфляционные ожидания в строительном секторе и сфере ненефтяной перерабатывающей промышленности снизились.

Согласно прогнозам международных финансовых организаций, в том числе Международного валютного фонда, продолжил Рустамов, инфляция в стране также ожидается на низком уровне, находящемся в рамках наших прогнозов. По данным МВФ, инфляция в Азербайджане будет одной из самых низких среди стран СНГ и экспортеров нефти.

По данным Государственного комитета по статистике, в январе-марте 2019 года цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане выросли на 2,1 процента по сравнению с первым кварталом минувшего года.

Цены на продовольственные товары за этот период выросли на полтора процента, на непродовольственные – на 1,2 процента, а стоимость платных услуг - на 3,6 процента.

Месячная инфляция за март в Азербайджане составила 0,6 процента.

Стоимость продовольственных товаров в течение месяца выросла на 1,3 процента, на непродовольственные - на 0,1 процента, стоимость платных услуг - на 0,1 процента.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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