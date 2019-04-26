Эльман Рустамов предложил перейти на пластиковые банкноты

26 апреля 2019 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) предлагает в будущем перейти на пластиковые (полимерные) купюры.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на пресс-конференции в Баку.

Как отметил Рустамов, хлопчатобумажные купюры в виду длительного использования со временем теряют свой первозданный вид и портятся, что приводит к дополнительным расходам Центрального банка. В связи с этим председатель планирует использовать практику развитых стран и перейти на пластиковые купюры.

Рустамов отметил, что оборота азербайджанского маната на сегодняшний день составляет 213 миллионов купюр стоимостью в 8,3 миллиарда манатов. Часто меняемые купюры в обороте - это банкноты номиналом 1, 5,10 и 20 манатов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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