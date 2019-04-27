Обнародованы сроки завершения реконструкции завода по производству табака в Шеки

27 апреля 2019 16:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что в мае текущего года завершится реконструкция расположенного в Шеки завода по переработке табака, сообщили Trend в Азербайджанской промышленной компании (АПК).

В компании отметили, что работы по реконструкции предприятия в поселке Челебихан Шекинского района проводятся в соответствии с требованиями и задачами, указанными в рамках "Государственной программы развития табачной промышленности в Азербайджане на 2017–2021 годы".

"Согласно проекту реконструкции завода на отведенных 0,9 гектарах земли ведется строительство 30 новых резервуаров для пожаротушения емкостью 150 кубометров, а также 30 кубометров резервуаров для хранения хозяйственно-питьевой воды. Запланировано также создание современной системы отопления, хранилища, и строительство резервуара сточных вод. На данный момент на территории объекта завершено большая часть работ по проведению подземных и надземных коммуникационных линий, установке монолитного железобетонного бассейна с сушильными камерами", - сообщили в АПК.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундову)

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