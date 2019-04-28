В Азербайджане все больше людей привлекают к оплачиваемым общественным работам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане еще пять тысяч человек были обеспечены работой в рамках социальной программы Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (Агентство DOST) "İşsizin DOSTu", сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения страны.

Как отмечается, до сегодняшнего дня число граждан, обеспеченных работой по линии данной программы, достигло 35 тысяч.

С каждым устроившимся на работу гражданином по этой социальной программе в центре DOST был заключен трудовой контракт, а также произведена регистрация в электронной системе агентства.

Отметим, что программа "İşsizin DOSTu" предусматривает привлечение граждан на платной основе к общественным работам, таким как оказание социальных услуг, проведение работ по благоустройству, по озеленению и т.д.

Центры DOST создаются с целью предоставления значительной части государственных социальных услуг (занятость, виды социального обеспечения, адресная государственная соцпомощь, пенсии, социальное страхование и другие услуги) посредством оперативных, упрощенных процедур.

В 2019-2025 годах в Баку и регионах республики планируется создать 31 центр DOST – пять в Баку, по два - в Сумгайыте и Гяндже, остальные – в других регионах республики.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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