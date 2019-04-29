Хорватия открыта для азербайджанских инвестиций - вице-премьер

29 апреля 2019 13:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Хорватия открыта для азербайджанских инвестиций. Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказала вице-премьер Хорватии, министр иностранных и европейских дел Мария Бурич на азербайджано-хорватском бизнес-форуме в Баку.

По ее словам, среди преимуществ инвестировать в Хорватию можно назвать низкую налоговую нагрузку, развитую систему грузоперевозок и наличие высококвалифицированных кадров в различных сферах. Бурич добавила, что в Хорватии сформировалась благоприятная бизнес-среда.

Говоря об отношения с Азербайджаном, вице-премьер отметила высокий уровень развития сотрудничества в экономической сфере. Она напомнила, что в 2013 году был подписан документ о стратегическом партнерстве, между сторонами также подписано соглашение об экономическом сотрудничестве.

Бурич также высоко оценила темпы развития Азербайджана, отметив, что каждый побывавший в стране становится свидетелем ее развития.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лукашенко призвал глав стран ОБСЕ обсудить Нагорный Карабах и другие конфликты в регионе
Нагорно-карабахский конфликт 14:24
Названы сроки сдачи в эксплуатацию промсклада в агропарке «Ялама»
Бизнес 13:40
Эльмар Мамедъяров: Азербайджан и Хорватия должны укрепить сотрудничество в сфере транспорта
Бизнес 13:32
У Азербайджана и Хорватии имеется потенциал для роста взаимного товарооборота - вице-премьер
Бизнес 13:30
Определены сроки завершения ирригационных работ на территории агропарка «Ялама»
Бизнес 13:02
В Азербайджане снизился спрос на запчасти к грузовикам
Бизнес 12:57
Лента новостей
British Petroleum намерена участвовать в глубокой переработке углеводородов в Узбекистане
Энергетика 14:32
Пакистан выделил $5 млн на строительство противолавинных галерей в Таджикистане
Центральная Азия 14:32
Узбекистан произведет рекордное количество шин в 2019 г.
Бизнес 14:31
В Бишкеке и Оше обучают внедрению стандартов на халал-продукцию
Центральная Азия 14:29
Лукашенко призвал глав стран ОБСЕ обсудить Нагорный Карабах и другие конфликты в регионе
Нагорно-карабахский конфликт 14:24
“Дочка” еще одного турецкого банка в Азербайджане значительно увеличила чистую прибыль
Бизнес 14:22
В Иране вновь заработала Бушерская АЭС
Экономика 14:21
Азербайджан и Турция будут сотрудничать в области хлопководства
Экономика 14:20
Феерическое шоу экстравагантной Эльзы Сеидджахан поразило масштабом (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 14:19