Хорватия открыта для азербайджанских инвестиций - вице-премьер

БАКУ /Trend/ - Хорватия открыта для азербайджанских инвестиций. Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказала вице-премьер Хорватии, министр иностранных и европейских дел Мария Бурич на азербайджано-хорватском бизнес-форуме в Баку.

По ее словам, среди преимуществ инвестировать в Хорватию можно назвать низкую налоговую нагрузку, развитую систему грузоперевозок и наличие высококвалифицированных кадров в различных сферах. Бурич добавила, что в Хорватии сформировалась благоприятная бизнес-среда.

Говоря об отношения с Азербайджаном, вице-премьер отметила высокий уровень развития сотрудничества в экономической сфере. Она напомнила, что в 2013 году был подписан документ о стратегическом партнерстве, между сторонами также подписано соглашение об экономическом сотрудничестве.

Бурич также высоко оценила темпы развития Азербайджана, отметив, что каждый побывавший в стране становится свидетелем ее развития.

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