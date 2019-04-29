ЕС помогает Азербайджану повысить прозрачность в финансовой сфере (версия 2)

29 апреля 2019 13:49 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - С начала реализации совместного с Европейским союзом твиннинг-проекта "Усиление институционального и административного потенциала Счетной палаты Азербайджана" были реализованы 23 из 52 субпроектов.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в понедельник заместитель президента Высшего органа аудита Польши Войцех Кутила на конференции на тему "Усиление институционального и административного потенциала Счетной палаты Азербайджана".

"Проект реализуется с ноября 2017 года. Проект был разделен на четыре компонента. За все время 32 сотрудника прошли тренинги", - сказал Кутила.

По словам заместителя президента, основная цель проекта - улучшение возможностей для претворения в жизнь мандата Счетной палаты, а также способствовать обеспечению прозрачности в финансовой сфере Азербайджана.

Отметим, что основными задачами проекта являются развитие кадрового и административного потенциала Счетной палаты Азербайджана в целях максимизации эффективности и результативности персонала, обеспечения прозрачности в проведении финансовых проверок и отчетов.

Общая стоимость проекта составляет 1,4 миллиона евро, а охват составляет 27 месяцев. Техническую поддержку для реализации проекта оказывают Польша и Высший орган аудита Польши.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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