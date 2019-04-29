Эльмар Мамедъяров: Азербайджан и Хорватия должны укрепить сотрудничество в сфере транспорта

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Хорватия должны укрепить сотрудничество в сфере транспорта.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе совместной пресс-конференции с вице-премьером и министром иностранных и европейских дел Хорватии Марией Пейчинович-Бурич в Баку.

«Между Азербайджаном и Хорватией был подписан договор о стратегическом сотрудничестве в 2013 году. Мы сегодня провели обсуждения по этому вопросу. Объем двустороннего товарооборота не очень большой. Мы рассмотрели пути увеличения этих объёмов. Хорватия будет получать газ через «Южный газовый коридор». Мы также обменялись мнениями по этому вопросу»,- сказал Мамедъяров.

Глава МИД также отметил, что Хорватия много раз выражала свое мнение по урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе четырех резолюций Совета безопасности ООН.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

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