Эльмар Мамедъяров: Азербайджан и Хорватия должны укрепить сотрудничество в сфере транспорта

29 апреля 2019 13:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Хорватия должны укрепить сотрудничество в сфере транспорта.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе совместной пресс-конференции с вице-премьером и министром иностранных и европейских дел Хорватии Марией Пейчинович-Бурич в Баку.

«Между Азербайджаном и Хорватией был подписан договор о стратегическом сотрудничестве в 2013 году. Мы сегодня провели обсуждения по этому вопросу. Объем двустороннего товарооборота не очень большой. Мы рассмотрели пути увеличения этих объёмов. Хорватия будет получать газ через «Южный газовый коридор». Мы также обменялись мнениями по этому вопросу»,- сказал Мамедъяров.

Глава МИД также отметил, что Хорватия много раз выражала свое мнение по урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе четырех резолюций Совета безопасности ООН.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лукашенко призвал глав стран ОБСЕ обсудить Нагорный Карабах и другие конфликты в регионе
Нагорно-карабахский конфликт 14:24
Названы сроки сдачи в эксплуатацию промсклада в агропарке «Ялама»
Бизнес 13:40
У Азербайджана и Хорватии имеется потенциал для роста взаимного товарооборота - вице-премьер
Бизнес 13:30
Хорватия открыта для азербайджанских инвестиций - вице-премьер
Бизнес 13:08
Определены сроки завершения ирригационных работ на территории агропарка «Ялама»
Бизнес 13:02
В Азербайджане снизился спрос на запчасти к грузовикам
Бизнес 12:57
Лента новостей
British Petroleum намерена участвовать в глубокой переработке углеводородов в Узбекистане
Энергетика 14:32
Пакистан выделил $5 млн на строительство противолавинных галерей в Таджикистане
Центральная Азия 14:32
Узбекистан произведет рекордное количество шин в 2019 г.
Бизнес 14:31
В Бишкеке и Оше обучают внедрению стандартов на халал-продукцию
Центральная Азия 14:29
Лукашенко призвал глав стран ОБСЕ обсудить Нагорный Карабах и другие конфликты в регионе
Нагорно-карабахский конфликт 14:24
“Дочка” еще одного турецкого банка в Азербайджане значительно увеличила чистую прибыль
Бизнес 14:22
В Иране вновь заработала Бушерская АЭС
Экономика 14:21
Азербайджан и Турция будут сотрудничать в области хлопководства
Экономика 14:20
Феерическое шоу экстравагантной Эльзы Сеидджахан поразило масштабом (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 14:19