МВФ ожидает значительный рост нефтяного ВВП Азербайджана

29 апреля 2019 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нефтяной ВВП Азербайджана в 2019 году вырастет на пять процентов, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ), сообщает в понедельник Trend.

В обновленном отчете фонда по Центральной Азии и Ближнему Востоку отмечается, что в 2020 году темпы роста нефтяной экономики страны составят четыре процента.

По данным фонда, в прошлом году нефтяной ВВП Азербайджана вырос на 0,6 процента.

Ненефтяной ВВП Азербайджана за 2019-2020 годы вырастет на 2,4 и 2,5 процента соответственно.

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