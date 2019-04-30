Российские и азербайджанские PR-специалисты будут совместно помогать предпринимателям

30 апреля 2019 19:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российская PR-группа iMARS Communications подписала соглашение о сотрудничестве и совместной работе с Ассоциацией специалистов по связям с общественностью Азербайджана (APRA) и Бакинской школой PR (Baku School of PR), сообщает во вторник Trend со ссылкой на The Holmes Report.

Организации договорились о совместной деятельности по поддержке азербайджанских компаний, выходящих на российский рынок, и российских фирм, выходящих на азербайджанский рынок.

Отметим, что 28 января 2019 года состоялся первый Бакинский форум PR специалистов тюркоязычных стран. Организаторами форума, инициированного Ассоциацией специалистов по связям с общественностью Азербайджана (APRA), являются ООО "Baku School of PR" и ООО "Alibayov Communication & Consulting".

Главной целью форума являлось объединение PR специалистов тюркоязычных стран в рамках единого события, расширение горизонтов взаимного сотрудничества между тюркоговорящими PR- специалистами, и таким образом обеспечение развития сферы PR путем генерирования новых тенденций и идей в этой области.

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