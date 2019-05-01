Выполнены 47% работ, отраженных в стратегической дорожной карте по перспективам нацэкономики Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - По состоянию на первое января 2019 года были выполнены 47 процентов работ, отраженных в стратегической дорожной карте по перспективам национальной экономики Азербайджана.

Об этом исполнительный директор Центра реформирования и коммуникаций Вюсал Гасымлы сказал на пресс-конференции, посвященной мониторингу и оценочным результатам выполнения дорожных стратегических карт Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

"Приведу данные по итогам выполнения ряда работ, намеченных в дорожной стратегической карте. Так, например, выполнены 47 процентов работ в рамках стратегической дорожной карты по перспективам национальной экономики. При этом восемь процентов работ выполнены частично, а 45 процентов ждут исполнения. В рамках стратегической дорожной карты по развитию финансовых услуг выполнены 64 процента работ, при этом восемь процентов выполнены частично, а 28 процентов ждут исполнения. По стратегической дорожной карте по развитию телекоммуникаций и информационных технологий выполнены 50 процентов работ, при этом восемь процентов выполнены частично, а 42 процента ждут исполнения", - сказал Гасымлы.

Как отметил Гасымлы, в рамках стратегической дорожной карты по производству и переработке сельскохозяйственной продукции выполнено 37процентов работ, семь процентов - выполнены частично, а 56 процентов - планируется выполнить. В рамках стратегической дорожной карты по развитию логистики и торговли выполнено 27 процентов работ, 10 процентов - выполнены частично, 63 процента - необходимо выполнить. В рамках стратегической дорожной карты по производству товаров на уровне малого и среднего предпринимательства выполнено 52 процента работ, 11 процентов - частично, 37 процентов - планируется выполнить. В рамках стратегической дорожной карты по развитию тяжелой промышленности и машиностроения выполнены 47 процентов, восемь процентов - частично, 45 процентов - еще не выполнены. В рамках стратегической дорожной карты по развитию специализированной туристической промышленности - 30 процентов работ выполнены, семь процентов выполнены частично, 63 процента работ необходимо выполнить", сказал Гасымлы.

Он отметил, что выполнение работ в рамках стратегических дорожных карт обеспечили рост ВВП страны на три процента, что в свою очередь обеспечило устойчивое развитие национальной экономики.

(Автор: Матанат Насибова)

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