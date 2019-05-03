В Азербайджане могут появиться частные лаборатории в сфере пищевой безопасности

3 мая 2019 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане могут быть созданы частные лаборатории в сфере пищевой безопасности.

Об этом, как передает Trend, сказал в пятницу журналистам председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли на полях презентации Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане в 2019-2025 годах.

"Мы заинтересованы в создании частных лабораторий. В этом направлении ведутся работы и были обращения в соответствующие структуры", - сказал он.

Председатель отметил, что эти лаборатории должны пройти стандартизацию и после этого могут проводить экспертизу.

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